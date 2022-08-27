Ситуація на валютному ринку змінилася: НБУ знову продає долари

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 22 по 26 серпня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 7,30 млн доларів і продав 437,07 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 429,77 млн доларів, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це свідчать дані НБУ.

Таким чином, центробанк знову почав продавати валюту після того, як минулого тижня він викупив 75,37 млн доларів надлишку пропозиції.

З початку року НБУ купив на міжбанку 3 081,61 млн доларів і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 16 613,25 млн доларів і 1 789,11 млн євро.

Негативне сальдо інтервенцій склало 13 531,64 млн доларів і 1 678,14 млн євро.

Нагадаємо, розмір міжнародних резервів України протягом липня 2022 року скоротився на 416,77 млн доларів (на 1,8%) до 22 385,38 млн доларів. У порівнянні з червнем (2 300,09 млн доларів) скорочення резервів сповільнилося в 5,5 рази.