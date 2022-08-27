Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні
У Генеральному штабі ВСУ повідомили про втрати російських військ в Україні з початку вторгнення.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 27.08 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 46500 (+250) осіб ліквідовано,
- танків – 1939 (+3),
- бойових броньованих машин – 4254 (+3),
- артилерійських систем – 1045 (+5),
- РСЗВ – 274 (+2),
- засобів ППО – 148,
- літаків – 234,
- вертольотів – 202,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 836 (+2),
- крилатих ракет – 196,
- кораблів / катерів – 15,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3165 (+3),
- спеціальної техніки – 99.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку, зазначили у Генштабі.