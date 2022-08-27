Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні

У Генеральному штабі ВСУ повідомили про втрати російських військ в Україні з початку вторгнення.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 27.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 46500 (+250) осіб ліквідовано,

танків – 1939 (+3),

бойових броньованих машин – 4254 (+3),

артилерійських систем – 1045 (+5),

РСЗВ – 274 (+2),

засобів ППО – 148,

літаків – 234,

вертольотів – 202,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 836 (+2),

крилатих ракет – 196,

кораблів / катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3165 (+3),

спеціальної техніки – 99.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку, зазначили у Генштабі.