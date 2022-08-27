Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні

Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні
Фото: Facebook

У Генеральному штабі ВСУ повідомили про втрати російських військ в Україні з початку вторгнення.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 27.08 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 46500 (+250) осіб ліквідовано,
  • танків – 1939 (+3),
  • бойових броньованих машин – 4254 (+3),
  • артилерійських систем – 1045 (+5),
  • РСЗВ – 274 (+2),
  • засобів ППО – 148,
  • літаків – 234,
  • вертольотів – 202,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 836 (+2),
  • крилатих ракет – 196,
  • кораблів / катерів – 15,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3165 (+3),
  • спеціальної техніки – 99.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку, зазначили у Генштабі.

Новини

Популярні теми форуму

analytics