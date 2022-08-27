Британська розвідка назвала причину нарощення зусиль РФ біля Донецька

На думку британської розвідки, РФ посилила інтенсивність обстрілів на донецькому напрямку з метою відтягнути туди додаткові українські сили на тлі повідомлень про плани України щодо контрнаступу, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Британська розвідка відзначає посилення інтенсивності російських обстрілів в останні п’ять днів на донецькому напрямку. На північ від Донецька точаться інтенсивні бої поблизу міст Сіверськ і Бахмут.

"Ймовірно, проросійські сепаратистські бойовики трохи просунулися до центру села Піски, що поблизу Донецького аеропорту. Проте загалом російські війська забезпечили небагато територіальних здобутків" , - йдеться в огляді.

"Існує реалістична ймовірність того, що Росія посилила свої зусилля на Донбасі, намагаючись залучити або закріпити додаткові українські підрозділи на тлі припущень, що Україна планує великий контрнаступ" , - зазначають у британській розвідці.

Як повідомлялося, розвідка Британії називає зумисною дезінформацією заяву міністра оборони РФ про те, що Росія нібито як "жест доброї волі" сповільнила воєнну кампанію, аби зменшити кількість жертв серед цивільного населення.