Україна експортувала морськими портами понад 1 млн тонн агропродукції

У рамках реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів вийшло 44 судна, які вивезли понад 1 млн тонн агропродукції до 15 країн світу, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в повідомленні Адміністрації морських портів України.

Уранці 26 серпня ще 4 судна вийшли з порту Чорноморськ, якими було відправлено 133 тис. тонн пшениці, кукурудзи та олії до портів Судану, Індії, Єгипту та Туреччини.

"За тиждень роботи "зернового коридору" порти Великої Одеси прийняли 13 суден під завантаження 362 тис. тонн пшениці, кукурудзи, ріпаку, олії, сої та ячменю, які прямують до портів Іспанії, Ізраїлю, Німеччини та Туреччини. Водночас 13 суден з 294 тис. тонн пшениці, олії, сої, ріпаку та кукурудзи було відправлено до портів Лівії, Нідерландів, Ізраїлю, Індії, Єгипту, Туреччини, Німеччини та Судану" , – йдеться в повідомленні.

Також Президент України у вечірньому зверненні зазначив, що вже є 70 заявок на прибуття нових суден на завантаження. Основна мета – вийти на обсяг у 3 млн тонн експорту по морю щомісяця. І це надзвичайно важливо для Африки, Азії і Європи.

У рамках роботи "зернового коридору" експорт будь-яких інших товарів, крім продукції АПК, наразі не планується.﻿ Протягом серпня по українській залізниці було перевезено понад 1 мільйон тонн зерна на експорт, з них сухопутними коридорами – 549 тисяч тонн.

Станом на 25 серпня в Україні вже намолотили 25,5 мільйона тонн зерна, зібраних на 59% засіяної площі – 6,6 мільйона гектарів.﻿﻿