В українській розвідці розповіли про загрози зі сторони Білорусі

Загрози повторного наземного вторгнення з боку Білорусі станом на зараз не спостерігається. Але територія цієї країни несе для нас небезпеку через авіа та ракетні удари, пише Уляна Безпалько, РБК-Україна.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Ракети та авіація

"Територія Білорусі несе нам загрозу і на сьогодні це насамперед загроза ракетних ударів як повітряного компоненту, так і наземного. На території Білорусі зараз розміщено один дивізіон ракетного комплексу "Іскандер", який і здійснює ракетні пуски, три дивізіони C-400, С-300. Ми бачили, коли зовсім нещодавно зенітними ракетами комплексу C-300 обстрілювалася Чернігівська область" , - розповів Скібіцький.

Як пояснив представник української розвідки, основна задача цих ЗРК - це захист повітряного простору.

"І ми бачимо, як вони активно працюють, коли на територію Білорусі заходять бомбардувальники Ту-22, C-400 здійснюють прикриття цих бомбардувальників. Друга мета розміщення цих ЗРК - це завдання ударів по наземних цілях, вони мають ракети, переобладнані в вид "земля - земля" , - зазначив Скібіцький.

За його словами, хоч і точність їх низька, але вони можуть наносити ураження особовому складу, цивільному населенню. Оскільки бойова частина цих ракет містить орієнтовно 6 тисяч маленьких осколків, вони розлітаються і це загроза будь-якому об'єкту на їхньому шляху.

"Повітряний компонент - це бомбардувальники Ту-22М3, які можуть нести крилаті ракети повітряного базування - ті ж самі X-22, якими буквально вчора (розмова відбулася 25 серпня, - ред.) були обстріляні наші території, в тому числі Шепетівка.Це реальна загроза, яка знаходиться на високому рівні" , - підкреслив Скібіцький.

Чи є загроза вторгнення?

Представник ГУР розповів, якщо говорити про сухопутний компонент, його там у достатній кількості немає і там є тільки окремі підрозділи сил спеціальних операцій.

"Ми не бачимо ні перекидання туди сухопутного компонента, ні нарощування, ні створення будь-яких наступальних угруповань. Там вздовж кордонів зараз знаходяться лише батальйони збройних сил республіки Білорусь, які проводять навчання, обладнали свої позиції і несуть службу на ротаційній основі" , - каже Скібіцький.

Він зазначив, якщо говорити про росіян, то, за оцінками розвідки, зараз на території Білорусі перебуває приблизно тисяча військовослужбовців.