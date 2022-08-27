РФ заблокувала підсумковий документ на конференції з ядерного договору

Після заяви Росії про небажання підписувати підсумковий документ за результатами Оглядової конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) зустріч країн-учасниць заходу у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку завершилася у п'ятницю, 26 серпня, без підписання комюніке, повідомляє Deutsche Welle.

"На мій глибокий жаль, на цій конференції не вдалося дійти згоди" , - заявив президент конференції Густаво Злаувінен.

Причиною для відмови від підписання документа стали заперечення до тексту змістовної частини документа з боку представника російської делегації, заступника директора департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Ігоря Вишневецького.

За даними dpa, він заявив, що Росія не схвалює зміст п'яти розділів проєкту підсумкової угоди, при цьому не вказавши конкретних подробиць претензій, що виникли, і що деякі інші країни підтримують цю заяву. З такою заявою виступив і інший представник російської делегації, вказавши, що інші країни використовують конференцію "для зведення рахунків із Росією" через розв'язану нею війну проти України.

Після промови Вишневецького представники багатьох інших країн висловили згоду з текстом підсумкового документа, але їх висловлювання не змінили ситуації. Зважаючи на це, конференція, що проходила з 1 по 26 серпня, завершилася лише підписанням процедурної частини документа, яка встановлює лише терміни проведення наступної конференції ДНЯЗ – вона пройде у 2026 році – та порядок підготовки до неї.