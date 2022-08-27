Війська РФ обстріляли околиці Миколаєва, почалася пожежа

У ніч на суботу, 27 серпня, війська РФ обстріляли Миколаїв, повідомляє Новое время.

Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, снаряди влучили по околицях обласного центру. За попередніми даними, обійшлося без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється.

Фото: ДСНС

Кім додав, що 26 серпня окупанти випустили по Миколаєву два реактивних снаряди із системи залпового вогню Смерч. Влучання було по відкритих територіях за містом. Постраждалих та руйнувань немає.

Рятувальники уточнили, що внаслідок нічного обстрілу Миколаєва почалася пожежа.

Зайнялося сміття в гаражі на території садового товариства в одному з районів міста. За кілька годин пожежу вдалося ліквідувати.

Війська РФ систематично обстрілюють Миколаїв та Миколаївську область, завдають ракетних ударів по житлових кварталах.