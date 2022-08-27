З держбюджету планують виділити гроші для закупівлі газу – законопроект

Комітет Верховної ради з питань бюджету підтримав проєкт змін до закону "Про державний бюджет України на 2022 рік". Документ передбачає виділення 12,7 млрд гривень на закупівлю газу, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Законопроєктом №7681 пропонується виділити кошти Міністерству енергетики України на видатки за новою бюджетною програмою "Придбання природного газу для проходження опалювального сезону 2022-2023 років" за рахунок збільшення державних зовнішніх запозичень.

Законопроєктом передбачається установити, що "Нафтогаз" після реалізації природного газу , придбаного за рахунок таких видатків, перераховує кошти від такої реалізації до державного бюджету.

Як зазначається в повідомленні, законопроєкт "спрямовано на забезпечення енергетичної безпеки держави та потреб споживачів України (побутових споживачів, бюджетних організацій, підприємств теплоенергетики) у природному газі протягом опалювального сезону 2022-2023 років в умовах загальноєвропейської енергетичної кризи".