Міноборони: Великобританія передасть Україні підводні безпілотники для розмінування

Велика Британія надасть Україні підводні безпілотники та навчить український персонал у Британії використовувати їх для очищення берегової лінії від мін, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

Повідомляється, що для виявлення російських мін у водах біля її узбережжя в Україну відправлять шість автономних мінно-пошукових машин. Три з них будуть надані зі складів Великобританії, а ще три будуть придбані у промисловості.

Легкий автономний транспортний засіб призначений для використання на мілководних узбережжях, ефективно працює на глибині до 100 м для виявлення, локалізації та ідентифікації мін за допомогою набору датчиків, щоб ВМС України могли їх знищити.

Протягом найближчих місяців десятки військовослужбовців ВМС України навчать користуватися безпілотниками, навчання вже розпочалися.

"Це життєво важливе обладнання та підготовка допоможуть Україні зробити свої води безпечними, допомагаючи налагодити потік зерна до решти світу та підтримуючи Збройні сили України, які прагнуть захистити своє узбережжя та порти" , - заявив міністр оборони Британії Бен Воллес.

У Міноборони Британії відзначають, що спробам вивезти продовольство продовжують заважати морські міни, залишені російськими військами вздовж узбережжя України.

Тритижневі навчальні курси разом із 6-м флотом ВМС США проводитиме група Королівського військово-морського флоту з питань занурення та використання загроз. Маючи значний досвід використання обладнання, вони проводитимуть навчання на морі, щоб керувати суднами та інтерпретувати дані, які вони надсилають назад, щоб ідентифікувати макети мін.