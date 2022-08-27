ОВА: окупанти обстріляли Сумську область із кулеметів та мінометів

Вранці 27 серпня російські війська обстріляли прикордонні райони Сумської області. Вони відкривали вогонь із кулеметів та мінометів. Втрат та руйнувань немає, повідомляє Новое время.

Про це заявив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

О пів на третю ночі війська РФ відкрили кулеметний вогонь по територіях Шалигинської громади. Вони зробили 20 пострілів.

О 07:40 почався мінометний обстріл з боку Росії по околицях Атинського та Білопільської громади. Було зафіксовано близько 18 прильотів.