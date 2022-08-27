Супутник зафіксував наслідки нових ударів ЗСУ по Антонівському мосту

Супутник компанії Planet Labs зафіксував наслідки нового удару ЗСУ по Антонівському мосту у захопленому Херсоні у п’ятницю, 26 серпня, повідомляє Новое время.

Супутниковий знімок опублікував OSINT-дослідник Тім Ерхарт у своєму Twitter.

За його словами, знімок було зроблено близько 15:00 26 серпня.

На ньому видно, що удари припали на південну секцію мосту. Вона не зруйнована, але дорожнє покриття значно пошкоджене. Також на Антонівському мості не видно транспорту.

Ерхарт також показав супутниковий знімок Даріївського мосту через річку Інгулець, який ЗСУ вивели з ладу цього ж дня.

Пошкоджень на ньому не видно через якість зйомки. Але поряд є понтонна переправа. Імовірно, саме її окупанти використовують для перекидання військової техніки.

Вдень 26 серпня у Херсоні пролунали вибухи з різницею у годину, пізніше у соцмережах повідомили про удари по Антонівському мосту.

Сили оборони України також вивели з ладу Даріївський міст у Херсонській області. Війська РФ перестали експлуатувати його після виконання вогневих завдань ЗСУ.﻿