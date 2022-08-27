ОВА: російські війська обстріляли Запорізьку область, 5 загиблих

26 серпня в тимчасово окупованому селищі Кам’янка Запорізької області окупанти обстріляли житлові будинки. Кількість загиблих зросла до п’яти, серед них двоє дітей, повідомляє Новое время.

Про це заявив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Всі шість пострілів були здійснені з окупованої території виключно по житлових будинках.

Місцеві свідчать, що під завалами можуть також знаходитись люди.

Серед загиблих — Анастасія Боровик та двоє її дітей, 8 та 2 років. Жінка працювала завідувачкою культурно-масового сектора КЗ "Центр культури та дозвілля" Кам’янської селищної ради.

Чотириповерховий будинок, в якому проживала жінка, окупанти прицільно обстріляли. Верхній поверх зруйновано вщент.

Також Старух зазначив, що у Кам’янці жоден працівник культури не пішов на співпрацю з окупантами.