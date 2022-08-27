Шмигаль: морякам дозволять виїзд за кордон, але за умови

Кабінет міністрів дозволив виїзд за кордон морякам. Це буде можливо за погодженням територіального центру комплектування, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Моряки матимуть можливість перетинати кордон виключно за погодженням територіального центру комплектування" , - написав він.

За його словами, виїжджати за кордон буде дозволено чоловікам, які є членами екіпажів морських і річкових суден та продовжують працювати на суднах. А також студентам (курсантам) закладів освіти, які мають пройти практичну підготовку на судні.

Як зазначив Шмигаль, Україна - один зі світових лідерів за кількістю висококваліфікованих моряків. У світовому торговельному мореплавстві працює більш ніж 100 тисяч українців.