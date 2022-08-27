Енергоатом: війська РФ обстріляли майданчик Запорізької АЕС

Минулої доби російські окупанти знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в повідомленні "Енергоатому".

За даними компанії, ушкодження уточнюються. Станом на 27 серпня ЗАЕС продовжує працювати з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

"Через присутність на станції російських військових, їх зброї, техніки та вибухівки є серйозні ризики для безпечної роботи ЗАЕС. Внаслідок періодичних обстрілів пошкодження зазнала інфраструктура станції, існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, висока пожежна небезпека" , - зазначили в Енергоатомі.

Там наголосили, що окупанти готуються до приїзду місії МАГАТЕ і тому посилили тиск на персонал ЗАЕС. Це робиться для нерозголошення ними свідчень про злочини окупантів на станції та використання її як військова база.

"Україна закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів, щоб змусити Росію звільнити ЗАЕС та передати електростанцію під контроль нашої держави заради безпеки всього світу" , - резюмували в Енергоатомі.

Найбільшу атомну електростанцію в Європі, Запорізьку АЕС, захопили російські окупанти після боїв в Енергодарі 4 березня. Будівлі ЗАЕС були пошкоджені російським обстрілом у кількох місцях, а працівники станції опинилися в полоні.

Російські війська облаштували вогневі позиції на ЗАЕС та обстрілюють звідти українські міста. В Енергоатомі повідомляли, що військові РФ розмістили в машинному залі першого енергоблоку Запорізької АЕС щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброєю та вибухівкою. 22 серпня окупанти завезли додаткові БТР та спецвантажівки до ремонтної зони станції.

Останніми тижнями окупанти неодноразово влаштовували провокації з обстрілами ЗАЕС. В Енергоатомі повідомили, що Росія готується найближчим часом відключити Запорізьку АЕС від енергосистеми України.

Україна закликає МАГАТЕ та ООН якнайшвидше відправити на Запорізьку АЕС міжнародну місію. Під час зустрічі з генсекретарем ООН Антоніу Гутеррішем у Львові президент Володимир Зеленський обговорив із ним ядерну загрозу, яку провокує на Запорізькій АЕС російська армія.

За даними ЗМІ, МАГАТЕ готує екстрений візит на ЗАЕС наступного тижня.