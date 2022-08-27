Bloomberg: Британія не відмовилася від російського дизпалива, попри заяви

Британія так і не відмовилася від російського дизпалива. Поточні дані про постачання суперечать офіційному звіту, опублікованому цього тижня про те, що країна успішно звела закупівлі до нуля, повідомляє Обозреватель.

Про це пише Bloomberg.

Управління національної статистики повідомило 24 серпня, що Велика Британія вперше за всю історію не імпортувала дизпальне із РФ у червні. Це говорить про те, що після вторгнення в Україну уряд досяг своєї мети і повністю відмовився від усіх закупівель природного газу та нафти.

Проте дані, опубліковані пізніше Департаментом бізнесу, енергетики та промислової стратегії вдень, говорять про інше. Вони показали, що російський імпорт дизельного пального цього місяця, як і раніше, був приблизно вдвічі меншим, ніж роком раніше. За даними BEIS, імпорт ДП із Росії за місяць становив 106 тисяч тонн – 1,8% від загального обсягу імпорту Британії.

Невідповідність полягає у способі збирання статистики. Дані ONS засновані на країні, яка надсилає вантажі, тоді як BEIS враховує країну походження. Це свідчить про одну з оперативних труднощів у забезпеченні дотримання санкцій.

Раніше цього літа деякі учасники ринку обговорювали ідею маршрутизації російського палива через інші порти до прибуття до Великої Британії.

За даними Vortexa, з моменту повномасштабного вторгнення країни-терориста в Україну Велика Британія ввозила більше дизельного пального з інших країн, особливо з Бельгії. Звідти у період із березня по липень різко зросла кількість тих, хто прибуває.

У той час, як Бельгія відправляє більше дизельного пального до Великої Британії, вона також імпортує більше з Росії. Повна заборона Британії на постачання ДП з РФ не набуде чинності до кінця 2022 року. Наразі також немає повної заборони на постачання російського палива до Європейського Союзу.