Шмигаль назвав головний ризик опалювального сезону

Україна готова до опалюваного сезону 2022/2023 років на 75%. Головним ризиком є терористичні акти Росії на енергетичні об’єкти.﻿ Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Цей опалювальний сезон без перебільшення стане найскладнішим в історії незалежної України. Головний ризик - це терористичні акти Росії проти критичної інфраструктури" , - написав він.

Як зазначив прем’єр, тому Уряд виділяє 1,4 млрдгривень на закупівлю стратегічного запасу матеріальних резервів, який дозволить оперативно реагувати на виклики та проблеми тепло- і водопостачання. Мова йде про обладнання із простим та швидким розгортанням та обслуговуванням.

Паралельно із закупівлями уряд продовжує ремонти критичної інфраструктури й іншу підготовку до опалювального сезону.

"Стан готовності зараз 75%. Робимо все, аби всі українці цієї зими були із теплом та світлом" , - додав Шмигаль.

Нагадаємо, Комітет Верховної ради з питань бюджету підтримав проект змін до закону "Про державний бюджет України на 2022 рік", який передбачає виділення 12,7 млрд гривень на закупівлю газу.