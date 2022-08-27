Бельгія планує закупівлю до 30 нових вертольотів – міністр оборони

У відповідь на війну Росії в Україні та вимоги НАТО Бельгія нарощує свій військовий потенціал за допомогою нових вертольотів, повідомляє Європейська правда.

Про плани закупівлі заявила міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер.

"Ми придбаємо 15 легких гелікоптерів досить швидко" , – сказав генерал-лейтенант Фредерік Гетинк, додавши, що цей тип вертольотів "по суті призначений для наземної підтримки наших операцій: медичної евакуації та підтримки операцій сил спеціального призначення".

"Мета полягає в тому, щоб придбати менш дорогі вертольоти, обладнані для пошуку, і зберегти армійські NH90, оснащені високими технологіями та великою кількістю радарів для морської підтримки" , – додав він.

Нові поставки гелікоптерів також включатимуть придбання важких транспортних гелікоптерів для розгортання роти пара-командос або спецназу з однієї точки в іншу з досить великою дальністю дії.

Дедондер не приховує того факту, що вона вважає за краще купувати європейське обладнання, щоб заохотити економічну віддачу бельгійським компаніям. Однак у Міноборони Бельгії не виключають і купівлю американської техніки.