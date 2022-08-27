NYT: МАГАТЕ сформувало склад місії на Запорізьку АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) сформувало склад місії, яка, як очікується, наступного тижня відвідає Запорізьку атомну електростанцію, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

Про це пише The New York Times.

Повідомляється, що група експертів вже сформована. Список команди, з яким ознайомилася NYT, включає главу МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі та ще 13 експертів з переважно нейтральних країн.

Також наголошується, що ані США, ані Великобританія, ані інші країни, які надають рішучу військову підтримку Україні, не будуть представлені в цій місії.

Навіщо потрібна місія МАГАТЕ

В останні тижні почастішали обстріли території Запорізької АЕС. А днями вперше в історії станція була повністю відключена від енергомережі. Це сталося в результаті перебоїв в роботі лінії електропередач.

Україна побоюється, що в результаті російських обстрілів на ЗАЕС може статися радіаційна аварія. У зв'язку з цим вже розроблено план евакуації з довколишніх районів, а міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що закуплено достатньо препаратів для захисту щитовидної залози.

Зазначимо, в "Енергоатомі" заявили, що обстріли можуть призвести і до інших надзвичайних подій на ЗАЕС, окрім ядерної катастрофи.

Раніше повідомлялося, що місія МАГАТЕ може відвідати атомну станцію вже 29 серпня.