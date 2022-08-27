Депутат: у Херсонській області знову перебої зі світлом
В окупованому російськими військами Херсоні та області знову перебої зі світлом, пише Ілона Свиридова, РБК-Україна.
Про це заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
"Сьогодні знову перебої зі світлом у великих містах області і безпосередньо в Херсоні. Що стосується сіл, то є ті, в яких електропостачання відсутнє з перших днів окупації, але люди все одно залишаються там і не хочуть нікуди їхати", - зазначив він.
Крім того, за його словами, жителям Херсонської області пишуть на Viber з маніпулятивними соціальними опитуваннями з приводу їх настроїв по відношенню до Росії.