ООН: в українських зерносховищах не вистачає місця для нового врожаю

Україні потрібно продати кілька мільйонів тонн продовольства, що зберігається в зерносховищах, щоб звільнити місце для наступного врожаю, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявив постійний координатор ООН у спеціальному координаційному центрі в Стамбулі Амір Махмуд Абдулла.

За його словами, з моменту підписання Угоди про розблокування українських портів для торгівлі продовольством з чорноморських портів вирушило на експорт більше мільйона тонн зерна.