ОК "Південь": ЗСУ вдарили по двох російських складах на Херсонщині
ЗСУ знищили два ворожі склади боєприпасів - в Дудчанах та Давидовому Броді на Херсонщині, а також польовий пункт боєпостачання у Воскресенському, повідомляє Українська правда.
Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування "Південь".
Також ліквідовано 35 росіян, гаубицю "Мста-Б", самохідну артилерійську гармату "Нона", 9 одиниць броньованої та автомобільної техніки.
Наша авіація завдала три удари по двох опорних пунктах противника у Солдатському і Олександрівці, по району зосередження живої сили, озброєння та техніки у Високопіллі.
Остаточні втрати ворога дорозвідуються.