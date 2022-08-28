WP: США частіше використовуватимуть море для постачання зброї в Україну

У Пентагоні повідомили, що військове керівництво США частіше використовуватиме морські шляхи для постачання в Україну зброї та боєприпасів, повідомляє Новое время.

Про це пише The Washington Post.

Раніше США частіше покладалися на авіацію, але зараз може знадобитися постійне постачання боєприпасів і важкого озброєння - кораблі зможуть перевозити велику кількість зброї.

"Щойно ми почали постачати їм гаубиці, ми знали, що нам знадобиться більше боєприпасів… Ми могли б почати використовувати більше морських перевезень, щоб забезпечити цю підтримку та доставити її туди, іноді навіть раніше за запит" , - заявив заступник директора з операцій Транспортного командування США полковник Стівен Путхофф.

Раніше повідомлялося, що Адміністрація президента США Джо Байдена дасть назву місії з підтримки України та призначить генерала, який керуватиме зусиллями з надання військової допомоги та навчання українських військових.

У День Незалежності України 24 серпня президент США Джо Байден затвердив найбільший у історії пакет військової допомоги для України на 2,98 мільярда доларів США. Він включає ЗРК NASAMS, авіаційні системи боротьби з БПЛА VAMPIRE, дрони RQ-20 Puma й не тільки. У Пентагоні заявили, що можливості, що передаються, знадобляться Україні в середньостроковій і довгостроковій перспективі.