Мер: вночі у Мелітополі пролунали гучні вибухи
В тимчасово окупованому Мелітополі та селищі Мирне Мелітопольського району в ніч на неділю, 28 серпня, прогриміли вибухи, повідомляє Новое время.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
"О першій годині мешканці всіх районів чули гучні вибухи. Перший з них був такої сили, що у деяких домах тремтіли вікна і посипалася штукатурка. Чекаємо підтвердження того, що ЗСУ ювелірно точними ударами відмінусували ще одну базу окупантів", — йдеться в повідомленні.