ОВА: росіяни всю ніч обстрілювали Дніпропетровщину, є руйнування

Російські окупаційні війська били по Дніпропетровській області з "Градів", "Ураганів", важкої артилерії, поцілили по чотирьох громадах у двох районах, повідомляє Українська правда.

Про це заявив очільник ОВА Валентин Резніченко.

Нікопольський район ворог накрив вогнем з "Градів" та важкої артилерії. Сам Нікополь обстріляли тричі, понівечили кілька житлових будинків та автівок. Без світла лишилися понад 1 500 родин.

Зазначається, що у Марганецькій громаді один будинок знищено, до десяти - пошкоджено. У Марганці зачепило склад та цехи місцевої фабрики. У місті перебито лінію електропередач.

У Червоногригорівській громаді теж є руйнування житлових будинків.

За даними ОВА, по Криворізькому району ворог гатив "Ураганом". Під удар потрапила Зеленодольська громада. Там вкотре поцілили по дачному масиву та підприємству.