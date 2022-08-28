Генштаб повідомив про втрати російських військ в Україні

За добу в Україні загинуло близько 250 російських військових. Дані про втрати військ РФ оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 28.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 46750 (+250) осіб ліквідовано,

танків – 1942 (+3),

бойових броньованих машин – 4257 (+3),

артилерійських систем – 1050 (+5),

РСЗВ – 274,

засобів ППО – 148,

літаків – 234,

вертольотів – 202,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 838 (+2),

крилатих ракет – 196,

кораблів / катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3171 (+6),

спеціальної техніки – 99.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку, зазначили у Генштабі.