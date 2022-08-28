Генштаб повідомив про втрати російських військ в Україні
За добу в Україні загинуло близько 250 російських військових. Дані про втрати військ РФ оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 28.08 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 46750 (+250) осіб ліквідовано,
- танків – 1942 (+3),
- бойових броньованих машин – 4257 (+3),
- артилерійських систем – 1050 (+5),
- РСЗВ – 274,
- засобів ППО – 148,
- літаків – 234,
- вертольотів – 202,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 838 (+2),
- крилатих ракет – 196,
- кораблів / катерів – 15,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3171 (+6),
- спеціальної техніки – 99.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку, зазначили у Генштабі.