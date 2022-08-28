Генштаб повідомив про втрати російських військ в Україні

Генштаб повідомив про втрати російських військ в Україні
Фото: Facebook

За добу в Україні загинуло близько 250 російських військових. Дані про втрати військ РФ оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 28.08 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 46750 (+250) осіб ліквідовано,
  • танків – 1942 (+3),
  • бойових броньованих машин – 4257 (+3),
  • артилерійських систем – 1050 (+5),
  • РСЗВ – 274,
  • засобів ППО – 148,
  • літаків – 234,
  • вертольотів – 202,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 838 (+2),
  • крилатих ракет – 196,
  • кораблів / катерів – 15,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3171 (+6),
  • спеціальної техніки – 99.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку, зазначили у Генштабі.

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