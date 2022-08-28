Понад 40% українських переселенців у Британії вже знайшли роботу

Серед українських переселенців, які приїхали до Великої Британії після повномасштабного вторгнення Росії, понад 40% вже знайшли роботу, повідомляє Економічна правда.

Про це свідчать дані Бюро національної статистики (ONS).

Згідно з даними опитування частина громадян України, що працюють у Великій Британії, зросла до 42% з 9% у квітні, а частка тих, хто має банківський рахунок – до 93% з 43% у квітні. Близько 37% респондентів сказали, що їм достатньо грошей, щоб утримувати себе протягом наступних трьох місяців.

Майже половина (47%) респондентів заявили, що залишаться у Великій Британії щонайменше на рік, а 28% мають намір залишитися щонайменше на три роки.

Серед тих українців, які отримали кваліфікацію за межами Великої Британії, 43% зазначили, що британські роботодавці загалом не визнавали їхню кваліфікацію, коли вони подавали заявку на роботу.



Майже половина (47%) респондентів сказали, що вони стикалися з деякими перешкодами для того, щоб отримати роботу у Великобританії. Найпоширенішими було знання англійської мови, яке не відповідало вимогам до роботи (58%), кваліфікація, яка не визнавалася чи не була дійсною у Великобританії (33%), або респонденти не знайшли роботу, яка б відповідала їхнім навичкам (24%).