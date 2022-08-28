Мінінфраструктури: в Україну за добу пройшла рекордна кількість суден

Минулої доби, 27 серпня, у напрямку портів Ізмаїл Рені та Усть-Дунайськ через гирло Швидке та румунський канал Суліна пройшли 11 суден, загальним обсягом 45 тисяч тонн. Це рекордний показник з початку повномасштабного вторгнення Росії, повідомляє Корреспондент.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури України.

Зокрема, через гирло Швидке суднового ходу р. Дунай – Чорне море пройшло сім суден, а через румунський канал Суліна – чотири.

З березня через дунайські порти перевезено понад 4 млн тонн зерна - наразі це більше, ніж усіма іншими видами транспорту, повідомляють у міністерстві.

"Динаміка збільшення – суттєва. Якщо у березні наші порти обробляли на експорт лише 16,5 тис. тонн агропродукції, то вже у липні показник становив близько 1,4 млн тонн. Це відмінні результати, але не остаточні. Навіть зі стабільною роботою Ініціативи щодо безпечного транспортування агропродукції Чорним морем Міністерство інфраструктури продовжує вдосконалення експортної логістики на Дунаї.