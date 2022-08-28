Армія Китаю приведена в бойову готовність через крейсери США біля Тайваню

Збройні сили Китаю приведені у бойову готовність. Це сталося після проходу двох військових кораблів США Тайваньською протокою, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Із такою заявою виступив представник Східної зони бойового командування Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) Ши І.

"Східна зона бойового командування НВАК здійснила супровід американських крейсерів, здійснила повний контроль за їх діяльністю. Підрозділи командування перебувають у стані підвищеної бойової готовності, щоб своєчасно припинити будь-які провокації" , - сказав він.

Варто зазначити, що два кораблі ВМС США Antietam і Chancellorsville почали прохід через Тайванську протоку, подібні маневри проводяться вперше з часу скандального візиту спікера Палати представників Ненсі Пелосі в Тайбей.

Нагадаємо, що Ненсі Пелосі прибула на Тайвань 2 липня попри погрози з боку Китаю. Перед цим Пекін пригрозив "рішучими заходами" у разі візиту американської делегації.