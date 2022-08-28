У Британії оцінили, чи посилиться потужність РФ у війні після збільшення армії

Указ російського президента Володимира Путіна про збільшення чисельності армії навряд чи підвищить бойову потужність РФ у війні проти України, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони Великої Британії.

У відомстві вказують, що залишається незрозуміло чи Росія спробує зробити це шляхом рекрутингу більшої кількості добровольців-контрактників, чи шляхом збільшення призову

"У будь-якому випадку, згідно з чинним законодавством, указ навряд чи принесе суттєвий прогрес у посиленні бойової потужності Росії в Україні. Це тому, що Росія втратила десятки тисяч військових, дуже мало нових контрактників набирається, а призовники технічно не зобов’язані служити за межами території Росії" , — йдеться у повідомленні.

У четвер, 25 серпня, російський президент Володимир Путін наказав військовому керівництву збільшити штатну чисельність армії РФ на 137 тисяч осіб. Таким чином, загальна кількість російських військовослужбовців, за його задумом, має становити 1 150 628 осіб.