ДПСУ: окупанти обстріляли прикордоння України понад 150 разів

Російські військові обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської області понад 150 разів, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Про це заявили в Державній прикордонній службі України.

"Накривали із мінометів, ствольної артилерії, РСЗВ" , - йдеться в повідомленні.

Як додають прикордонники, внаслідок обстрілу одного з населених пунктів, знищена та пошкоджена цивільна інфраструктура: школа, дитячий садочок, гуртожиток училища, пошта, магазин та інші споруди, в т.ч. приватні будинки.