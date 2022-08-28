ДПСУ: окупанти обстріляли прикордоння України понад 150 разів
Російські військові обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської області понад 150 разів, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.
Про це заявили в Державній прикордонній службі України.
"Накривали із мінометів, ствольної артилерії, РСЗВ", - йдеться в повідомленні.
Як додають прикордонники, внаслідок обстрілу одного з населених пунктів, знищена та пошкоджена цивільна інфраструктура: школа, дитячий садочок, гуртожиток училища, пошта, магазин та інші споруди, в т.ч. приватні будинки.