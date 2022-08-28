ОВА: окупанти обстріляли Слов'янськ та Краматорськ

Вночі російські окупанти обстріляли Слов'янськ та Краматорськ. Про це заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, повідомляє Корреспондент.

За словами Кириленка, близько першої години ночі росіяни почали обстрілювати Слов'янськ. Внаслідок атаки пошкоджено вісім багатоповерхівок, один із снарядів потрапив у двір школи. Обійшлося без жертв.

Крім того, вночі під російські обстріли потрапило місто Краматорськ. Військові РФ цілилися в залізничну інфраструктуру та пошкодили житлові будинки поряд із залізницею. Інформації про постраждалих наразі немає.

"Наслідки цих обстрілів могли бути набагато страшнішими, якби мешканці постраждалих будинків не були вчасно евакуйовані" , - наголосив голова Донецької ОВА.