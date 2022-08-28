FT: ЄС має намір наступного тижня призупинити візовий режим з Росією

Міністри закордонних справ країн-членів ЄС мають намір наступного тижня призупинити дію угоди про спрощений візовий режим з Росією, повідомляє Новое время.

Як пише видання Financial Times, таке рішення міністри планують ухвалити під час дводенної зустрічі у Празі (Чехія), що розпочнеться у вівторок, 30 серпня. Про це Financial Times повідомили троє офіційних осіб, які беруть участь у переговорах.

Угода, яку хочуть скасувати у ЄС, передбачає спрощення на основі взаємності видачі віз для перебування на термін не більше 90 днів громадянам Російської Федерації у ЄС та громадян країн Європейського союзу у РФ.

Тобто ЄС має намір скасувати спрощений порядок надання віз росіянам. Такі рішення призведе до того, що росіянам необхідно буде подавати більше документів для отримання віз, що зробить цей процес дорожчими та збільшить час очікування на отримання візи.

"Ми повинні надіслати сигнал російському населенню, що ця війна не є нормальною, це неприйнятно" , — сказав високопоставлений чиновник ЄС, який брав участь у переговорах.

"Ми перебуваємо у винятковій ситуації, і це вимагає виняткових кроків. Ми хочемо вийти за рамки призупинення спрощення візового режиму" , — сказав він, додавши, що до кінця року можуть бути запроваджені більш глибокі зміни.

Як пише FT, таке рішення дозволить скоротити кількість дозволів на подорожі росіянам на тлі пошуку компромісу між східними країнами ЄС, які погрожували в односторонньому порядку закрити свої кордони для російських туристів і вимагали повної заборони на видачу віз росіянам, та Німеччиною і Францією і деякими іншими країнами Західної Європи, які виступали проти цього.