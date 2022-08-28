Міноборони Туреччини: з українських портів вийшли ще шість суден із зерном
В рамках "зернової угоди" з портів Одещини вийшли ще шість суден з українською агропродукцією, повідомляє Економічна правда.
Про це пише Міноборони Туреччини у Twitter.
"Станом на ранок з українських портів вийшли ще 6 суден із зерном", - йдеться у повідомленні.
Наразі триває завантаження суден зерном в українських портах під контролем Спільного координаційного центру.
У рамках реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів вийшло 44 судна, які вивезли понад 1 млн тонн агропродукції до 15 країн світу.