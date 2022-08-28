Розвідка: РФ має намір мобілізувати 90 тисяч військовослужбовців

Росія збільшує мобілізаційні резерви й планує мобілізувати близько 90 тисяч військових для війни в Україні, повідомляє Новое время.

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

"При цьому застосовують різні підходи: і так звані добровольчі батальйони, і батальйони резервні, батальйони так званого „Боевого армейского резерва страны“ (БАРС), які вони зараз комплектують в кожному військовому окрузі для того, щоб поповнити втрати, наростити свої зусилля, і збільшити чисельність саме того угруповання, яке може бути застосоване проти нашої держави" , — сказав він.

Скібіцький також підкреслив, наразі Росія має значні проблеми в комплектуванні збройних сил.