Тайвань виявив китайські військові літаки і кораблі навколо острова

Сьогодні, 28 серпня, кілька десятків військових літаків і кораблі КНР були помічені поблизу Тайваню, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

За інформацією Міноборони Тайваню, 23 військових літаки і вісім кораблів Китаю були виявлені поруч з островом. При цьому шість китайських винищувачів і один ударний вертоліт перетнули умовну лінію розмежування над Тайванською протокою.

У відповідь Тайвань привів свої літаки, кораблі і ракетні системи в стан бойової готовності.