У Києві та області відчувається запах гару
У Києві та області відчувається стійкий запах гару. Співробітники ДСНС працюють над з'ясуванням причини сильного задимлення, пише Константин Широкун, РБК-Україна.
"У Києві немає такої сильної пожежі, яка могла би спричинити такий смог. Управління ДСНС у Київській області також поки не може назвати причину задимлення. Плануємо підняти дрон, щоб встановити причину смогу", - підкреслила прес-секретар ДСНС Світлана Водолага.
За словами очевидців, запах гару поступово поширюється з півночі області і накриває Київ.
Оновлено (18:26)
За інформацією КМДА, у Вишгородському районі Київської області сталося загоряння торфу. Киянам, особливо жителям Оболонського району, рекомендують закрити вікна й обмежити перебування на вулиці. На місці працює екіпаж ГУ ДСНС України.