У Києві та області відчувається запах гару

У Києві та області відчувається стійкий запах гару. Співробітники ДСНС працюють над з'ясуванням причини сильного задимлення, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"У Києві немає такої сильної пожежі, яка могла би спричинити такий смог. Управління ДСНС у Київській області також поки не може назвати причину задимлення. Плануємо підняти дрон, щоб встановити причину смогу" , - підкреслила прес-секретар ДСНС Світлана Водолага.

Автоматична система моніторингу стану повітря в Києві також фіксувати сильне забруднення. Індекс якості повітря (CAQI) в столиці варіюється від поганого до дуже поганого зі значеннями від 59 до 83 пунктів.

За словами очевидців, запах гару поступово поширюється з півночі області і накриває Київ.

Оновлено (18:26)

За інформацією КМДА, у Вишгородському районі Київської області сталося загоряння торфу. Киянам, особливо жителям Оболонського району, рекомендують закрити вікна й обмежити перебування на вулиці. На місці працює екіпаж ГУ ДСНС України.