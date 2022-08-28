Біля Тернополя зійшли з рейок вагони. Низка поїздів затримається

У Тернопільській області на ділянці Підволочиськ - Максимівка зійшли з рейок вантажні вагони. В результаті затримаються кілька пасажирських поїздів, пише Юлія Бойко, РБК-Україна.

Повідомляється, що через аварію змінюються маршрути та очікується затримка наступних поїздів:

№706 Перемишль - Київ (прямуватиме через Здолбунів);

№120 Львів - Запоріжжя (розвертається на Червоне);

№ 55 Київ - Ясіня.

Зміни будуть й у графіку приміських поїздів: рейси № 6207/6208 прямуватимуть до/з Максимівки замість Підволочиська.