Боррель не підтримує створення армії ЄС

Немає потреби створення єдиної армії Європейського союзу. Країнам ЄС слід більше координуватися та інвестувати у безпеку.﻿ Про це, з посиланням на інтерв'ю високого представника ЄС Жозепа Борреля Kronen Zeitung, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

"Жодна з 27 армій не може бути замінена єдиною європейською силою. Нам лише потрібно об'єднати наші сили й краще координуватися й інвестувати в безпеку" , - сказав він.

Боррель зазначив, що Євросоюз витрачає на оборону стільки ж, скільки Китай, і у чотири рази більше за РФ. Але у зв'язку з борговою кризою і роззброєнням не може відповісти на нинішні виклики.

"Ключове слово - ефективність. Інакше це марнування грошей" , - сказав він.

На думку Борреля, ЄС можна назвати "наддержавою" з економічною і моральної точки зору, але не з військової.