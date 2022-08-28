Похолодання та дощі. Синоптики дали прогноз погоди на робочий тиждень

Найближчого робочого тижня очікуються дощі і серйозне похолодання. Осінь нагадає про себе у перші дні вересня, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Понеділок, 29 серпня

Похолодання та дощі. Синоптики дали прогноз погоди на робочий тиждень

На половині території України очікуються дощі з грозами. Опади накриють Львів, Івано-Франківськ, Ужгород, Чернівці, Хмельницький, Тернопіль, Житомир, Рівне, Луцьк. Тут, природно, буде холодніше, але не значно, ніж на решті території. Вдень температура повітря коливатиметься в межах - +14...+18, вдень - +27...+33. На решті території - без опадів із температурою вдень +31…+34, уночі – +16…+19. Найспекотніше буде у Запоріжжі - до +34.

Вівторок, 30 серпня

Похолодання та дощі. Синоптики дали прогноз погоди на робочий тиждень

Опади з грозами перекочують ближче до центру та зачеплять не лише Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці, а й Вінницю, Черкаси, Кропивницький, Миколаїв, Одесу. У дощових регіонах буде трохи холодніше - +23...+27, вночі - +13...+17. На решті території - без опадів. Температурний режим залишиться в тих же межах, що й на день раніше. У Запоріжжі знову буде спекотно до +34.

Середа, 31 серпня

Похолодання та дощі. Синоптики дали прогноз погоди на робочий тиждень

Дощ із грозами перебереться на більшу частину території України, захопивши Дніпро, Полтаву, Миколаїв та Херсон, при цьому дасть спокій Львову, Луцьку та Рівне. Знову ж таки на заході буде холодніше, ніж в інших регіонах, а Запоріжжя битиме температурний рекорд з +34 третій день поспіль.

Четвер, 1 вересня

Похолодання та дощі. Синоптики дали прогноз погоди на робочий тиждень

Дощ литиме по всій Україні. Невеликий дощ спостерігатиметься на заході - у Львові, Чернівцях, Івано-Франківську та Львові, у Полтаві та Сумах, грози приєднуватимуться до опадів на півдні – Крим, Херсон, Миколаїв, Одеса та на сході – Луганськ, Донецьк, Харків. Не оминуть опади і Запоріжжя, тут також очікується дощ із грозою. Максимальна температура вдень досягне +29, подекуди до +21. Вночі – близько +11…+17 залежно від регіону.

П'ятниця, 2 вересня

Похолодання та дощі. Синоптики дали прогноз погоди на робочий тиждень

Буде сонячно практично на всій території, окрім Миколаєва, Вінниці та Одеси, де дощ із грозами очікується на цілий день. Вночі похолодає ще більше - +7…+12, вдень - +17…+24 залежно від регіону.

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