Облрада: окупанти ввечері обстріляли Нікополь

Російські військові ввечері 28 серпня завдали удару по Нікополю Дніпропетровської області. В результаті обстрілу одна людина загинула. Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Повідомляється, що загинула жінка 1955 року народження. Також, за попередньою інформацією, є двоє постраждалих.

Крім того, в результаті обстрілу повністю зруйнований один житловий будинок.

Обстріли Нікополя

Раніше ми писали, що в результаті обстрілу Нікополя 27 серпня було пошкоджено кілька будівель. Влада заявляє, що постраждалих немає.

Також стало відомо, що ВСУ знищили техніку, яка використовувалася для обстрілів Нікополя і Марганця.