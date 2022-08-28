Держдеп США: Росія не визнає високий ризик радіаційного забруднення на ЗАЕС

Сполучені Штати заявили, що Росія не хоче визнавати серйозний ризик радіаційного забруднення навколо Запорізької АЕС, додавши, що саме з цієї причини вона заблокувала остаточний проект договору про нерозповсюдження ядерної зброї, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Тільки Російська Федерація вирішила заблокувати прийняття підсумкового документа по завершенні десятої Оглядової конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Росія не визнає радіаційні ризики навколо Запорізької АЕС" ,- йдеться в повідомленні Держдепартаменту США.