Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати армії РФ

Генеральний штаб ЗСУ оновив﻿ дані про втрати російських військ у живій силі та техніці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 29.08 орієнтовно склали:

особового складу - близько 47 100 (+350) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1947 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 4269 (+12) од,

артилерійських систем – 1060 (+10) од,

РСЗВ - 279 (+5) од,

засобів ППО - 149 (+1) од,

літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 203 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 844 (+6),

крилатих ракет - 196 (+0),

кораблів /катерів - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3188 (+17) од,

спеціальної техніки - 101 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Дані уточнюються.