Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати армії РФ
Генеральний штаб ЗСУ оновив дані про втрати російських військ у живій силі та техніці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 29.08 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 47 100 (+350) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1947 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4269 (+12) од,
- артилерійських систем – 1060 (+10) од,
- РСЗВ - 279 (+5) од,
- засобів ППО - 149 (+1) од,
- літаків – 234 (+0) од,
- гелікоптерів – 203 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 844 (+6),
- крилатих ракет - 196 (+0),
- кораблів /катерів - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3188 (+17) од,
- спеціальної техніки - 101 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Дані уточнюються.