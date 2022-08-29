Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати армії РФ

Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати армії РФ

Генеральний штаб ЗСУ оновив﻿ дані про втрати російських військ у живій силі та техніці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 29.08 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 47 100 (+350) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1947 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4269 (+12) од,
  • артилерійських систем – 1060 (+10) од,
  • РСЗВ - 279 (+5) од,
  • засобів ППО - 149 (+1) од,
  • літаків – 234 (+0) од,
  • гелікоптерів – 203 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 844 (+6),
  • крилатих ракет - 196 (+0),
  • кораблів /катерів - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3188 (+17) од,
  • спеціальної техніки - 101 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Дані уточнюються.

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