Регіони: війська РФ обстріляли Харків та Миколаїв

Вночі на 29 серпня по позиціях Збройних сил на Бахмутському напрямку завданий ракетний удар, а у Херсоні лунали потужні вибухи. Про це, з посиланням на дані ОВА, повідомляє Українська правда.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Рівненська область: внаслідок вчорашніх вечірніх ракетних ударів у м. Сарни жертв немає. Рівень збитків встановлюється. На місці події завершили роботу рятувальники, працівники поліції, СБУ, прокуратури. Удари будо завдано по об‘єкту військової інфраструктури.

На Дніпропетровщині ворог обстріляв три райони — Нікопольський, Синельниківський, Дніпровський. У Нікопольському під вогонь потрапили Нікополь, Марганець і Червоногригорівська громада. У Нікополі 2600 людей залишилися без світла. У Червоногригорівці пошкоджені 15 будинків, підприємство, храм і лінії електропередач. У Марганці масштаби руйнувань з’ясовуються. Всюди, попередньо, минулося без постраждалих.

Учора увечері через обстріл Нікополя одна людина загинула, п’ятеро поранені. Четверо з поранених у лікарні. Один у важкому стані. У Синельниківський та Дніпровський райони ранком прилетіли російські ракети. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих з’ясовується.

Харківщина: вчора ввечері — обстріл центру Харкова (Київський район). Частково зруйнована 3-поверхова будівля. Без постраждалих. Вранці — обстріл Київського району, імовірно, касетними снарядами. Пошкоджені приватні будинки. Попередньо — одна людина постраждала.

Луганщина: вночі по позиціях наших захисників на Бахмутському напрямку завданий ракетний удар. 7 разів зафіксовані артилерійські обстріли з боку росіян. У чотирьох випадках вони використовували установки залпового вогню. Шість разів відкривали мінометний вогонь. Один раз ворог застосував танк.

Донеччина: вночі — удар по Слов'янську і Костянтинівці. Інформація щодо руйнувань і постраждалих уточнюється. За добу по області — 8 загиблих, 7 поранених. Були обстріляні Авдіївка, Красногорівка, Бахмут, Миколаївка, с.Петрівка, с.Тетянівка.

Пошкоджена багатоповерхівка, 17 приватних житлових будинків, два цехи ПрАТ "АКХЗ", господарча споруда. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Обов'язкова евакуація населення триває.

Миколаївщина: вчора ввечері по промисловій інфраструктурі міста Миколаїв ворог ударив з РСЗВ "Ураган". Постраждалих немає. Вчора також внаслідок ворожого обстрілу смт Первомайське Первомайської громади частково зруйновано житлові будинки. Постраждалих немає. Внаслідок вчорашніх обстрілів Шевченківської громади у селищі Любомирівка одна людина загинула, у с. Котляреве одна людина зазнала важких поранень. Зруйновано та пошкоджено житлові будинки.

Вночі — артилерійські обстріли с. Котляреве. Влучання у два житлових будинки, господарські споруди. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Вчора ввечері ворог завдавав удари по м. Очаків Очаківської громади. Влучання переважно по території аквазони. Постраждалих немає. Під постійним вогнем залишається Березнегуватська громада. Так, вчора ввечері було обстріляне смт Березнегувате. Сьогодні зранку — село Висунськ. Внаслідок обстрілів є пошкоджені житлові будинки. Інформація щодо постраждалих відсутня.

Протягом минулої доби — обстріли Широківської громади. Вночі обстрілів зазнало с. Червона Долина. Пошкоджені житлові будинки та сільгоспбудівлі в домогосподарствах. Також були обстріли за межами с. Поляна. Постраждалих немає. Зранку тривають обстріли Широківської громади. Інформація щодо пошкоджень і постраждалих уточнюється.

Херсонщина: вночі у Херсоні були гучні та потужні вибухи. Також вибухи, авіація та автоматні обстріли спостерігалися протягом минулого дня на Херсонщині. Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ завдали влучні удари по трьох пунктах управління російської армії в Херсоні, Дар’ївці, та по пункту 35-ої армії РФ у Новій Каховці. Під вечір пролунали вибухи і біля Олешкок в районі р. Конка.

Тривають важкі бойові дії на Бериславщині. Не зважаючи на великий тиск і небезпеку жителі області продовжують висловлювати свою проукраїнську позицію. Зокрема, херсонці разом з активістами "Жовтої Стрічки" продовжують маркувати будівлі, які окупаційна влада та військові РФ використовують у власних цілях. Також у Херсоні більшає патріотичних закликів і української символіки.