Укрпошта випустить нову марку "Пес Патрон"

Укрпошта 30 серпня випустить нову марку "Пес Патрон", присвячену чотирилапому саперу ДСНС. Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Завтра, за чисельними проханнями, ми випускаємо марку "Пес Патрон". Але, крім того, що це крута марка, яка розповідає про те, як cапери разом з Патроном допомагають зберегти життя дітей і фермерів та забезпечують проходження судів — це перша офіційна благодійна марка країни" , — написав він.

Смілянський додав, що планується зібрати понад 1 млн євро на машину для розмінування.