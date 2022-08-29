ОУ "Каховка": ЗСУ прорвали першу лінію оборони РФ на Херсонщині

Оперативне угруповання "Каховка" оприлюднило відео, в якому йдеться про те, що українські війська прорвали першу лінію оборони росіян у Херсонській області.

"109 полк ДНР відійшов зі своїх позицій у Херсонській області, російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою", - стверджують в ОГ "Каховка".

Оперативне угруповання також оприлюднило відео, на якому нібито російський військовий скаржиться на те, що Збройні сили прорвали першу лінію оборони росіян у Херсонській області.