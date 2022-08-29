Шольц пропонує підтримку у розбудові української ППО та артилерії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив ідею про те, що Німеччина могла би допомагати Україні розбудовувати артилерію та сили протиповітряної оборони, у координації з іншими західними союзниками, повідомляє Українська правда.

Шольц зазначив, що щойно домовилися про новий пакет військової допомоги для України на 600 млн євро (ймовірно, йдеться про військову допомогу ЄС, оскільки у Чехії саме проходить зустріч міністрів оборони - прим. ЄП), та наголосив, що підтримка України має бути постійною і стабільною.

"Наприклад, Німеччина могла би пріоритетно опікуватися підтримкою розбудови протиповітряної оборони та артилерії ЗСУ… Ми маємо швидко домовитися про таку систему скоординованої підтримки, і щоб вона була… надійною, і, головне, тривалаа стільки, скільки необхідно.

Тільки вартість нашого останнього пакету військової допомоги – 600 млн. євро. Наша мета – це сучасні ЗСУ, які завжди готові захищати свою країну" , – зазначив федеральний канцлер.

Він сказав, що разом з Нідерландами ФРН вже ініціювала розподіл такої роботи між усіма партнерами України.

Шольц висловився також за створення спільної з європейськими сусідами системи протиповітряної оборони, зазначивши, що це зіграє на спільну безпеку і буде дешевше та ефективніше, ніж якщо кожна країна буде посилювати цей напрямок окремо для себе.