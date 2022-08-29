Обстріл Рівненщини: у Нацполіції розповіли про наслідки

У місті Сарни Рівненської області внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено близько 30 цивільних об'єктів, зокрема, приміщення лікарні та високовольтну лінію електропередачі. Про це повідомила Нацполіція.

Крім того, внаслідок авіаудару сталося загоряння близько гектара лісового масиву. Працівники ДСНС пожежу локалізували та ліквідували.

Вибухотехніки та правоохоронці на місці подій документують наслідки ракетних обстрілів.

За фактом зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України відкрито кримінальне провадження за статтею 3 статті 110 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, вчора, 28 серпня, російська армія обстріляла Сарни у Рівненській області.