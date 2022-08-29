Влада повідомляє про потужні вибухи у Миколаєві та Херсоні

У Миколаєві та тимчасово окупованому Херсоні лунають потужні вибухи, місцеве населення закликають перебувати у укриттях, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич, Суспільне.

"У місті лунають потужні вибухи! Все негайно в укриття".

Крім того, у Херсоні чути звуки вибухів.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім також повідомив про щільний обстріл центру міста:

"Є ще виходи ракет. Не виходимо зі сховища".

Кім повідомив, що окупанти у Миколаєві обстрілюють житлові будинки. За його словами, є загиблий перехожий та цивільні у будинках.

Мер Нової Каховки Володимир Коваленко повідомив, що у місті лунає сирена та чути звуки вибухів.

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