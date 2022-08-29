ЗМI: Норвегія виділить 200 млн доларів на купівлю газу для України

Уряд Норвегії пропонує виділити понад 200 млн доларів (2 млрд норвезьких крон) на забезпечення України газом, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє видання Finansavisen.

"Війна означає, що Україна гостро потребує зовнішньої підтримки. Україна попросила Норвегію взяти на себе провідну роль у забезпеченні доступу до енергії. Зараз ми пропонуємо витратити 2 млрд норвезьких крон, щоб українці могли купувати газ восени і взимку" , - сказав прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час нафтового ярмарку ONS-22 в Ставангері.

Зазначається, що коли Стьоре був у Києві в липні, він оголосив, що Норвегія збільшить свою підтримку України до 10 млрд норвезьких крон в 2022 і 2023 роках.

На ярмарці, в який президент України Володимир Зеленський брав участь онлайн, Стере сказав, що два з десяти мільярдів підуть на покупку газу для України в 2022 році.

"Наш внесок у закупівлю газу, серед іншого, допоможе зберегти тепло в лікарнях і школах України цієї зими, а також надасть більше можливостей для приготування гарячої їжі" , - сказав Стьоре.

Раніше повідомлялося, що Норвегія скоротить поставки газу в Європу через ремонти, при цьому деякі роботи будуть відкладені в цьому році.