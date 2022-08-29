Депутат: окупанти тікають з речами із села Тамарине Херсонської області

У зв’язку з контрнаступом ЗСУ одразу по кільком напрямкам на півдні України російські окупанти біжать із села Томарине Бериславського району, повідомляє Новое время.

Про це розповів у місцевій групі у Facebook депутат Херсонської обласної ради Ігор Йосипенко, опублікувавши відповідне фото.

На ньому видно кількох військовослужбовців ЗС РФ, які залишають населений пункт, тягнучи за собою величезні сумки з речами.

"Друга армія світу з речами пішки тікає з Тамарине!" , — прокоментував Йосипенко оприлюднене фото.

Фото: Новини Бериславського району/Facebook

За наявними даними, у понеділок, 29 серпня, українські військові пішли у контрнаступ у Херсонській області і вже прорвали одну з ліній оборони ЗС РФ.

Крім того, минулої ночі ЗСУ знищили бази російських військ у Херсоні та Новій Каховці, а до цього зруйнували Антонівський міст і переправу на Каховській ГЕС, унеможлививши перекидання сил противника через Дніпро.

У свою чергу голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім анонсував «зміни на Херсонському напрямку».

На тлі цього колаборанти у Новій Каховці оголосили «евакуацію з робочих місць».